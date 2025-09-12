Bakırköy’de 25 yıldır beklenen imar planları onaylanmasının ardından, itiraz süreci nedeniyle askıya çıkan planlarla ilgili itirazlar da karara bağlandı.İSTANBUL (İGFA) - İtirazların ardından Bakırköy’ün Demiryolu Kuzeyi ve Güneyine ilişkin 1/1000 ile 1/5000 ölçekli imar planları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliğiyle geçti.

Bakırköylülerin yarısından fazlasının yaşadığı 7 mahalleyi kapsayan imar planları sayesinde, yıllardır evlerini yenilemeyi bekleyen yurttaşlar binalarında dönüşümü gerçekleştirilebilecek.

Maliyeti önemli oranda düşürmesi beklenen plan notlarında çatı katları da bağımsız daire olarak yapılandırılabilecek.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bakırköy’ün 25 yıllık hasretini bitirdik. Hayırlı olsun” dedi.