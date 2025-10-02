Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, F-35'lerle ilgili "Parayı verdik, hâlâ teslim etmediler" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda verilen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ve MHP'li milletvekillerinin bulunduğu, DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları ile DEM Parti'li milletvekillerinin olduğu masaları ayrı ayrı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre resepsiyonda gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini hatırlatarak, F-35 ile ilgili sorusu üzerine, "Biz onlara dedik ki 'parayı verdik, siz hâlâ F-35'leri vermediniz. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.