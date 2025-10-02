Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı’nda yaya güvenliğini önceliyor. Yola girmesi yasak olan motosiklet sürücülerine sıkı takip uygulanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in en işlek bölgesi olan Cumhuriyet Bulvarı’nda yayaların güvenliğini en üst seviyede sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Her gün on binlerce kişinin kullandığı bulvarda, motosiklet ve akülü bisiklet kullanımı yasaklanmıştı. Zabıta ekipleri de gün içerisinde bulvarda sürekli devriye gezerek bu araçları kullanan sürücüleri uyarıyor. Yasağa uymayan motosiklet ve akülü bisiklet sürücüleri, araç yoluna yönlendiriliyor.

VATANDAŞLAR RAHATLADI

Cumhuriyet Bulvarı’nı kullanan motosiklet ve akülü bisikletler, özellikle çocuk ve yaşlılar için tehlike arz ediyordu. Bu durumun önüne geçmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıldır uygulanan yasak, büyük ölçüde etkili oldu. Uygulama öncesi motosiklet ve akülü bisiklet sürücülerinin sık sık kullandığı bulvar, şimdi büyük oranda yayalara ait hale geldi. Vatandaş da artık bulvarda rahatça yürüyebildiklerini belirterek, uygulama ve denetimden dolayı Büyükşehir ekiplerine teşekkür ediyor.