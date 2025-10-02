İzmir Bornova Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği Kitap Günleri, 63 yayınevi ve 463 yazarı Büyükpark’ta Bornovalılarla buluşturuyor.İZMİR (İGFA) - Söyleşi, panel ve imza günlerinin yanı sıra kadınlara ve çocuklara yönelik atölyeler ile Homeros Sahnesi’ndeki konserler etkinliğe renk katıyor. Başkan Ömer Eşki, Kitap Günleri’nin kültür ve sanata katkı sağlayarak Bornova’nın yolunu aydınlattığını vurguladı.

Bornova Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kitap Günleri, 63 yayınevi ve 463 yazarın katılımıyla Büyükpark’ta devam ediyor. Yazar söyleşileri, paneller, konferanslar ve imza günlerinin yanı sıra özellikle kadınlar ve çocuklara yönelik etkinlikler de yoğun ilgi görüyor.

Kadınlar ve çocuklar için özel etkinlikler

Etkinlikler kapsamında kadınlara yönelik yoga, pilates ve yemek atölyeleri düzenlenirken, çocuklar için kukla gösterileri, zeka oyunları, el sanatları, fotoğrafçılık, resim ve masal okuma atölyeleri gerçekleştiriliyor. Kültür ve sanatın toplumun her kesimine ulaşmasını hedefleyen Kitap Günleri, Bornovalılara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Her akşam Homeros Sahnesi’nde konser

Büyükpark’ın kalbinde yer alan Homeros Sahnesi’nde ise her akşam bir konser ya da ritim ve halk oyunu gösterileri düzenleniyor. Hem edebiyat hem müzik dolu bu etkinlikler Bornovalılar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

Kitapseverlere kahve ikramı

Kitap Günleri Büyükpark’ta kitapseverleri buluşturmaya devam ederken etkinlik alanında 1 Ekim Dünya Kahve Günü’ne özel olarak kitap satın alan ziyaretçilere ve kitap bağışçılarına kahve ve kurabiye ikram edildi. Kitap dolu bir günün akşamı daha keyifli bir atmosfere dönüştü.

Başkan Eşki: “Kitap, en büyük yol göstericimiz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kitap Günleri’nin kültür ve sanatın gelişimine katkı sunduğunu vurgulayarak, “Kitap, insanın en büyük yol göstericisidir. Biz Bornova’da, kitap ve sanatla beslenen bir toplum yaratmayı hedefliyoruz. Bu nedenle Kitap Günleri sadece bir fuar değil, aynı zamanda kadınlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına değer katan büyük bir buluşmadır” dedi.