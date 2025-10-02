Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus ve Erdemli Emekli Evi üyeleri, ‘Dünya Yaşlılar Günü’ dolayısıyla Tarsus Gençlik Kampı’nda düzenlenen programda bir araya geldi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu özel etkinlik; yaş almış vatandaşların sosyal yaşamda daha aktif rol almasına, birlik ve beraberliklerinin güçlenmesine katkı sağladı.

Doğanın içinde keyifli bir gün geçiren Emekli Evi üyeleri, etkinlik boyunca hem sohbet etti hem de beraber vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Katılımcılar, birlikte yemek yiyip türküler eşliğinde halay çekti; çember atma, bocce ve sandalye kapmaca gibi eğlenceli oyunlar oynadı.

Etkinliğin sonunda ise ellerinde bayraklarla hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyleyen katılımcılar, coşku dolu anlar yaşadı.

DÖNMEZLER: “BİZE KATTIĞINIZ DEĞERLER İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Suzan Dönmezler, Büyükşehir’in tüm Emekli Evi üyeleri için ‘Dünya Yaşlılar Günü’ kapsamında etkinlikler düzenlediğini belirterek, “Ne kadar ‘Yaşlılar Günü’ deseler de biz sizleri bu şekilde aktif ve enerjik görünce, yaşlı değil yaş almış diyoruz.

‘Dünya Yaş Almışlar’ gününüzü kutluyoruz. Geçmişin hafızası, geleceğin rehberi olarak, bize kattığınız her değer için teşekkür ediyoruz. Sizlere her daim sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz” dedi.

EMEKLİ EVİ ÜYELERİ, GÜZEL ORTAMIN VE BİRLİKTE OLMANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Halkkent Emekli Evi üyesi Hüseyin Akıncı, “Biz artık kendimizi yaşlı olarak değil, çok genç görüyoruz. Ne mutlu ki bu kentte yaşıyoruz. Ben 40 yıldır Mersin’de yaşıyorum. Sosyal belediyecilik anlamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Bu etkinliklerle biz kendimizi genç hissediyoruz” diye konuştu.

Erdemli Emekli Evi üyelerinden Hülya Özer, Başkan Seçer’den ve hizmetlerinden çok memnun olduğunu ve Emekli Evi’ni de çok sevdiğini söyleyerek, “Evime yakın. Çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz. Arkadaş ediniyoruz. Tarsus Gençlik Kampı’na geldik, eğleniyor ve sosyalleşiyoruz” ifadelerine yer verdi.