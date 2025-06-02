Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' hedefini vurgulayıp, küresel cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı mücadele sözü verirken, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için İstanbul’u merkez yapma arzusunu dile getirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı.

Türkiye’nin iç ve dış politikadaki hedeflerini sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörden barış girişimlerine, emekli ikramiyelerinden Suriye’deki gelişmelere kadar geniş bir yelpazede mesajlar verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete sahip olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecimiz bunun mihengi ve miğferi olacaktır” diyerek, terörle mücadelede kararlılık mesajlarını yineledi. Erdoğan, “Milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri birer birer söküp atacağız” sözleriyle birlik ve kalkınma hedefini vurguladı.

Küresel politikaları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel zorbalığa dönüşen cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” diyerek, bu konuda net bir duruş sergiledi.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/a2oGnJiotN— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 2, 2025

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GİRİŞİMİ

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En büyük arzum, Putin ve Zelenskiy’i İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta Trump’ı da yanlarına almak” dedi.

İstanbul’u barış merkezi yapma hedefini vurgulayan Erdoğan, dünkü bir olaya rağmen müzakerelerin sürmesinin başarı olduğunu belirterek, “Ben de bu buluşmada yer alayım, İstanbul’u bir barış merkezi haline getirelim” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarının ardından Avrupa ülkelerinin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Suriye Havayolları'nın yakında Türkiye uçuşlarına başlayacağını belirten Erdoğan, "AJet şirketimiz Suriye’ye düzenli seferler düzenleyecek” müjdesini verdi. Erdoğan, Suriye’nin istikrara kavuşmasının bölge ülkelerine fayda sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi emeklilere yönelik, “4 Haziran’a kadar 15,9 milyon emeklimize toplam 57,4 milyar liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapacağız” dedi.