Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs 2025’ten itibaren ödeneceğini duyurdu. Her emekliye 4 bin TL ikramiye verilecek.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde emeklilerin bayrama yönelik beklediği müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeklilerimizin 4 bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum” diyerek ödemelerin 31 Mayıs 2025’ten itibaren yapılacağını açıkladı.

Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren 4 bin TL’lik ikramiye ödemeler, bayram hazırlıklarına bir nebze olsun katkı sunacak.