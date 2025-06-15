Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ‘Milyonerler Festivali’nin üçüncü çekilişinde, 5 bilen 2 talihli toplam ekstra 10 milyon TL kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali” 14 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen üçüncü çekilişinde 2 talihliye 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

Ankara Çamlıdere’den ve İstanbul Beşiktaş’tan oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 6 milyon 522 bin 278 TL ikramiye kazandı.

30 Haziran'a kadar sürecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmayı hedeflerken, Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 360 milyon TL’yi aştığı öğrenildi.