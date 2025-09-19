CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Antep fıstığı ithalatına kapı aralayan kararına tepki gösterdi. Sarıbal, “Kuraklık ve zirai dondan büyük zarar gören üreticilerimiz şimdi de ithalat lobilerinin baskısıyla iflasa sürüklenmek isteniyor. Bu karar derhal geri çekilmelidir” dedi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Antep fıstığı ithalatına kapı aralayan kararını eleştirerek, “Kuraklık ve zirai donla mücadele eden üreticiler, şimdi de ithalat lobilerinin baskısıyla iflasa sürükleniyor. Bu karar derhal geri çekilmeli” dedi.

Sarıbal, 2024’te Antep fıstığı üretiminin 383 bin tonla rekor kırdığını, ancak kuraklık ve don nedeniyle rekoltenin yüzde 55 düşüşle 174 bin tona gerilediğini belirtti.

TARSİM’e göre don zararının 11,3 milyon TL’yi bulduğunu, Türkiye’nin fıstık ihracatının 2022’de 258 milyon dolar, 2023’te 318 milyon dolar, 2024’te 96 ülkeye 230 milyon dolar olduğunu vurgulayan Sarıbal, “Türkiye dünya pazarında güçlü bir aktör. İthalat kararı, üreticiye kuraklık kadar zarar verir” dedi.

FİYAT ARTIŞI ARACILARDAN KAYNAKLANIYOR

Fıstık fiyatlarındaki artışın üreticiden değil, tüccar ve denetimsizlikten kaynaklandığını söyleyen Sarıbal, “Gaziantep’te kabuklu fıstık 500-600 TL, büyük şehirlerde 1.000 TL; baklavalık fıstık 2.500 TL’ye çıkıyor. Çiftçi 400 TL’ye yaş fıstık satarken, aracıların kârı 3-4 kat. Çiftçi maliyetini zor alıyor, tüketici pahalıya alıyor. Devletin piyasada denetimi yok, çiftçi örgütsüz, aracı kazanıyor.” dedi.

BAKLAVA BAHANE, İTHALAT ŞAHANE

Sarıbal, baklava üreticilerinin fıstık maliyetini bahane ederek ithalat istediğini, ancak bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

16 Eylül 2025’te Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün ABD, İran ve Suriye’den kabuklu kavrulmuş fıstık ithalatında Zararlı Risk Analizi aranmayacağını duyurduğunu anımsatan Sarıbal, "Stoklarda yeterli fıstık varken ithalat, üreticiyi bitirir. 1 kilo baklavada 100 gram fıstık 250 TL tutar, ama baklava 1.500 TL. Sorun fıstık değil, fırsatçılar.” diye konuştu. Sarıbal, “Fındık ve çayda olduğu gibi Antep fıstığında da TMO taban fiyat açıklamalı ve müdahale alımı yapmalı. Üretici tüccarın insafına bırakılmamalı. İthalat, binlerce aileyi geçim derdine düşürür ve kaliteli baklava üretilemez. Bu karar, üreticiyi yok sayıyor ve ithalat lobilerini koruyor. Zirai don kadar yıkıcı, derhal iptal edilmeli” çağrısı yaptı.