Bursa'da Nilüfer Belediyesi, sosyal medyadan bisiklet ve şeker isteğinde bulunan minik Hamza’ya kayıtsız kalmadı. Başkan Şadi Özdemir adına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Hamza’nın bisikletini teslim ederek, mutluluğuna ortak oldu.BURSA (İGFA) - Nilüfer’in kırsal mahallelerinden İnegazi’de oturan 5 yaşındaki Hamza, sosyal medya üzerinden bir video ile bisiklet ve şeker istediğini Başkan Şadi Özdemir’e iletti.

Bu samimi talebi öğrenen Başkan Şadi Özdemir, Hamza’nın isteğinin hemen yerine getirilmesi talimatını verdi.

Bunun üzerine Başkan Yardımcısı Okan Şahin, bisikleti teslim etmek üzere Hamza’yı evinde ziyaret etti.

Gelen hediyeyi gören ve heyecanı gözlerinden okunan Hamza ile bir süre sohbet eden Şahin, ona bisikletini bir şartla vereceğini söyleyerek, “Annenin ve babanın sözünü dinleyeceksin, anlaştık mı?” dedi. Hamza da bu şartı kabul ettiğini belirterek, mutluluğunu dile getirdi. Şahin, bisikleti Hamza ve ablası Sare’ye teslim etti.

Şahin, bisikletin yanı sıra yanında getirdiği Atatürk baskılı tişörtü ve futbol topunu da Hamza ve arkadaşlarına hediye etti. Çocukların yanı sıra çevredekilere de kestane şekeri ikramında bulunuldu. Bu duyarlı davranış karşısında Hamza’nın ailesi, Nilüfer Belediyesi, Başkan Şadi Özdemir ve Şahin’e teşekkür etti. Çocuklar da aldıkları futbol topuyla oynayarak hediyelerin keyfini çıkardı.