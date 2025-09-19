Edirne Lalapaşa'da gerçekleşen genel kurulda güven tazeleyen CHP İlçe Başkanı Zafer Ergen, birlik ve beraberlik içinde Lalapaşa için çalışacaklarını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Lalapaşa İlçe Başkanlığı’nın yapılan genel kurulunda Zafer Ergen yeniden güven tazeledi.

Coşku ve birliktelik kongreye damga vururken, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin de, kongre sonrasında güven tazeleyen başkanı tebrik etti.

Zafer Ergen başkanlığındaki CHP Lalapaşa İlçe Yönetim Kurulu'na Murat Aktaş, İzzet Batur, Mehmet Civan, Hayati Fidan, Ayhan Gülşen, Fatma Günay, Atilla Kuşoğlu, Mustafa Kutlu, Faik Okan Özcan ve Seçil Özkan seçildi.

Lalapaşa CHP'nin il delegelikleri ise; Zafer Ergen, Zafer Sezgin Geldi, Ayhan Günay, Halil Akdağ, Sedat Kutlu, Ahmet Aktaş'tan oluştu.