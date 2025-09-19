Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi ile Kestel Belediyesi iş birliğinde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.BURSA (İGFA) - Avrupa Hareketlilik Haftası yoğun katılımla Bursa'nın Kestel ilçesinde kutlandı.

BTSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezi ile Kestel Belediyesi’nin iş birliğinde Kestel Mandıras Spor Tesisleri’nde bisiklet sürme organizasyonu düzenlendi. Etkinlik, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Doruk, Kestel İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Eti, Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç, Kestel İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turan Yavuz, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, öğrenciler ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

“Herkes İçin Hareketlilik” sloganıyla, sürdürülebilir ulaşım alışkanlıklarını teşvik etmek, çevre dostu şehircilik anlayışını güçlendirmek, temiz ve sağlıklı ulaşım alternatiflerini yaygınlaştırmak ve toplumsal yaşamda sürdürülebilirlik kültürünü geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu. Spor ve eğlencenin buluştuğu organizasyonda, sürdürülebilir ulaşımın günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelebileceği mesajı verildi. Özellikle gençlerin yoğun ilgisi, gerçekleştirilen etkinliğin sürdürülebilirlik bilincinin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemini gözler önüne serdi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen bisiklet sürme etkinliğinin toplumda farkındalık oluşturmayı hedefleyen önemli bir buluşma olduğunu söyledi.

BTSO olarak sürdürülebilir kalkınmayı ekonomik ve sosyal gelişimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini kaydeden Kılıç, “Bu anlayışla, enerji verimliliğinden sıfır atığa, karbon emisyonlarının azaltılmasından çevre dostu üretim modellerine kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle gençlerin ve çocukların böylesi programlarda yer alması, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Bursa’mızı ve ülkemizi daha temiz, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir geleceğe de hep birlikte taşıyacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, etkinliği sürdürülebilir ulaşımın önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini ifade ederek, “Avrupa Hareketlilik Haftası, Avrupa Komisyonu’nun öncülüğünde her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve temiz, sürdürülebilir kent içi ulaşımı teşvik eden önemli bir farkındalık kampanyasıdır. Bu hafta yalnızca Avrupa’da değil, tüm dünyada daha yeşil, daha yaşanabilir şehirler inşa etme hedefiyle kutlanmaktadır. Amacımız, bireysel araç kullanımını azaltmak; yürüyüş, bisiklet ve toplu ulaşım gibi çevre dostu ulaşım yöntemlerini teşvik etmektir. Yerel yönetimler olarak bizler, bu kampanyanın en önemli uygulamacılarıyız. BTSO ile birlikte düzenlediğimiz bu etkinlik, sadece bir sembolik faaliyet değil; aynı zamanda Kestel’i ve tüm şehrimizi daha yaşanabilir hale getirme hedefimizin bir yansımasıdır. Bizler bu dünyayı yalnızca kullanmakla değil, korumakla da sorumluyuz. Bu anlamlı etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyor, sağlıklı ve hareketli bir yaşam diliyorum.” diye konuştu.