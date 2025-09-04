CHP İpsala İlçe Başkanlığı, 24. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı kapsamında düzenlenecek Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri’nde İpsalaspor adına mücadele edecek Zati Demir’e isminin yazılı olduğu bir kıspet hediye etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP İpsala İlçe Başkanlığı, 24. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı’nda gerçekleştirilecek Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri öncesi İpsalalı genç güreşçi Zati Demir’e destek jesti yaptı.

CHP İpsala İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen buluşmada, İlçe Başkanı İsmail Göksu, Destek Orta boyunda güreşecek Zati Demir’e isminin yazılı olduğu bir kıspet hediye etti.

Başkan Göksu, “İpsala’mızı temsil eden tüm sporcularımızın yanındayız. Zati Demir kardeşimize gönülden inanıyoruz, her zaman destek olacağız” diyerek genç pehlivana başarılar diledi. Kıspeti teslim alan Zati Demir ise, “İpsala’yı er meydanında en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım” diyerek teşekkür etti.