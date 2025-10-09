Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün karate branşı sporcuları, turnuvalardan madalyaları toplamaya devam ediyor. Bursa’da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası’nda Çayırovalı sporcular üç madalya birden aldı.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana Çayırova’yı spor kenti yapan ve bu alanda birçok yatırımı Çayırova’ya kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor.

Bursa’da düzenlenen İller Arası Ümit Genç U12 Büyükler Karate Şampiyonası’nda, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları kendi dallarında madalyaları topladı.

Ümit Erkekler 63 KG dalında mücadele eden Ahmet Tuğra Güney, altın madalyanın sahibi olurken, Ümit Erkekler 63 KG’da mücadele eden Fatih Emin Göksal, gümüş madalyayı kazandı. Yine Ümit Erkekler +70 KG dalında mücadele eden Eray Arayıcı da boynuna gümüş madalyayı taktı.

“BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ”

Sporcuların başarısı Çayırova’da sevinçle karşılanırken, Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Bursa’da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası’nda sporcularımızdan gurur verici başarılar! Biri altın ikisi gümüş olmak üzere üç madalya alan sporcularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.