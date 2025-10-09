Mardin 1969 Spor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16 puanla 2. sırada yer alıyor. 12 Ekim Pazar günü saat 14.00’te, Kızıltepe İlçe Stadı’nda Arnavutköy Belediye Futbol SK’yi konuk edecek olan Mardin 1969 Spor, bu kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.MARDİN (İGFA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Ligde geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan kırmızı-lacivertli ekip, topladığı 16 puanla 2. sıraya yerleşerek zirve yarışında iddialı konumda bulunuyor.

Sezon boyunca iç saha performansıyla dikkat çeken Mardin temsilcisi, Kızıltepe İlçe Stadı’nda henüz mağlubiyet yaşamazken, taraftar desteğiyle adeta bir kale haline gelen statta Arnavutköy karşısında da bu avantajı en iyi şekilde kullanmak isteyen Mardin 1969 Spor, rakibine geçit vermemeyi amaçlıyor.

Kulüp yetkilileri, taraftarlara çağrıda bulunarak tribünleri doldurmalarını ve 90 dakika boyunca centilmence destek vermelerini istedi.

Ligde şu anda ikinci sırada yer alan kırmızı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunu devralmak için tüm gücünü ortaya koyuyor.

Teknik direktör ve oyuncuların hedefi, bu çıkışı sezon sonuna kadar sürdürmek ve Mardin halkına şampiyonluk sevinci yaşatmak.