Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’ndeki mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi, ligin ikinci hafta karşılaşmasında PizzaBulls Cedi Osman Basketbol’a konuk olacak.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk hafta maçında sahasında Darrüşafaka Lassa’yı faklı geçerek, lige liderlik koltuğunda başlayan Çayırova Belediyesi, sezonun ikinci karşılaşmasında PizzaBulls Cedi Osman Basketbol’a konuk olacak. Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde hafta boyunca karşılaşmaya hazırlanan Çayırova Belediyesi, deplasmanda oynayacağı maçı da kazanarak ikide iki yapma amacında. 27 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’da Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka öncesinde Çayırova Belediyesi’nde eksik bulunmuyor.

HAZIRLIK MAÇINDA ÇAYIROVA BELEDİYESİ KAZANDI

Yarın, (27 Eylül Cumartesi) oynanacak PizzaBulls Cedi Osman Basketbol-Çayırova Belediyesi müsabakası, saat 13.00’da Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanacak. Federasyondan yapılan açıklamada, maçın hakemleri de duyuruldu. Maçı, Yarkın Keskin, Erdoğan Çelebi ve Mustafa Çeltiker hakem üçlüsü yönetecek. İki takım daha önce sezon öncesinde hazırlık maçında bir araya gelmiş ve temsilcimiz sahadan 94-64 galip ayrılmıştı. PizzaBulls Cedi Osman Basketbol-Çayırova Belediyesi karşılaşması, TBF’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.