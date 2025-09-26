TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kitap değerlendirme etkinliğinde, Nilüfer Kent Konseyi Melih Elal Okuma Grubu Üyeleri ile Mimarlar, İtalo Calvino’nun ‘Görünmez Kentler’ adlı eseri üzerinden edebiyat ve kent kavramları arasında düşündürücü bir yolculuğa çıktı.BURSA (İGFA) - TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde düzenlenen kitap değerlendirme etkinliğine Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Yeşim Karaer, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi H. Aşkın Şencan, Nilüfer Kent Konseyi Melih Elal Okuma Grubu ve mimarlık öğrencileri katıldı.

“KENT VE HAFIZA İLİŞKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNME İMKANI BULDUK”

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Yeşim Karaer etkinlikte yaptığı konuşmada, edebiyat ile mimarinin kesişim noktasında yer alan ‘Görünmez Kentler’ kitabının düşündürücü katmanlarına dikkat çekti.

Karaer, Calvino’nun eserinin yalnızca bir seyahat hayali değil, aynı zamanda derin bir düşünce anlatısı ve deneyim paylaşımı olduğunu vurguladı. Yeşim Karaer, kitabın şehirleri taşlarla değil, insanlarla, hatıralarla, arzularla, korkularla ve dillerle kurduğunu belirtti.

Katılımcıların bu metin aracılığıyla mekansal tahayyül, kent ve hafıza ilişkisi üzerine düşünme imkanı bulduğunu dile getirdi.

“MEKANLARIN ANLAMINI KONUŞMAK İÇİN TOPLANDIK”

Karaer, Calvino’nun düşsel şehirlerinin haritalarda yer almamasına rağmen her okurun kendi yaşamında bu kentlerin izlerini sürebildiğini ve kitabın okuyucusuna kentlerin yalnızca inşa edilmediğini; hayal edildiğini, anlatıldığını ve hatırlandığını hatırlattığını söyleyerek, “Bizler mimarlıkla doğrudan ilişkili bir düşünsel zeminde, mekanın anlamını, kentlerin zihnimizde nasıl şekillendiğini konuşmak için bir araya geldik. Haydi, şimdi Calvino’nun hayallerini birlikte konuşalım” dedi.

Kitap değerlendirmesinin ardından, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Yeşim Karaer, moderatörlük görevini üstlenen TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi H. Aşkın Şencan’a teşekkür ederek kendisine hediye takdim etti. TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi H. Aşkın Şencan da anlamlı etkinlik için duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Yeşim Karaer’e hediyesini takdim etti.

Etkinliğin sonunda izleyiciler için, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi H. Aşkın Şencan öncülüğünde keyifli bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.