Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Gezici Kütüphanesi, Işıklar Muharrem Yılmaz Ortaokulu’nda Ahşap Tasarım Atölyesi düzenlediÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Gezici Kütüphanesi, Işıklar Muharrem Yılmaz Ortaokulu ‘nda öğrenciler için düzenlediği ahşap tasarım atölyesiyle çocukların yaratıcılıklarını keşfetmelerine olanak sağladı. Bu anlamlı etkinlik, öğrencilere eğlenerek öğrenme fırsatı sunarken, aynı zamanda el becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldu.

Gezici Kütüphane ekibi, "Çocuklarımızın hayal gücünü desteklemek ve el becerilerini geliştirmek adına bu tür etkinlikleri düzenlemek bizim için büyük bir mutluluk. Amacımız, kitap sevgisini yaymanın yanı sıra, çocuklarımızın sanatsal ve kültürel etkinliklerle buluşmalarını sağlamak. Bugün burada çocuklarımızın üretkenliğini görmek bizleri çok gururlandırdı" şeklinde etkinliğin önemine değindi.

AHŞAP TASARIM ATÖLYESİNDE YARATICILIK ZİRVEYE ÇIKTI

Ahşap tasarım atölyesi, öğrencilerin hem eğlenerek vakit geçirmelerini hem de yaratıcı projelerle kendi eserlerini ortaya koymalarını sağladı. Ahşap malzemelerle yapılan bu etkinlik, çocukların takım çalışması ve birlikte üretme değerini anlamalarına da katkıda bulundu.

Etkinlik sonunda, öğrencilere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Gezici Kütüphanesi hakkında bilgi verilerek, kitap okuma alışkanlıklarının önemi vurgulandı. Kütüphane ekibi, çocukların kitaplarla buluşmasının, onların zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti.