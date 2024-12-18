Düzce'de park halindeki aküsü takılı olmayan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Nesrettin Mahallesi D-100 yan yolda park halinde olan 67 AU 328 plakalı otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesiyle kısa sürede söndürülen yangında otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Üzerinde akü takılı olmayan araçta çıkan yangının kundaklama sonucu çıktığı öne sürülürken, kesin sebebin başlatılan geniş çaplı tahkikat sonrasında netleşeceği öğrenildi.