Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 10 Ekim-16 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), şehirdeki su rezervlerinin korunması amacıyla dönüşümlü su kesintilerine gidiyor.

Merkez ilçelere bağlı mahallelerde uygulanacak kesintiler, 10 Ekim’den itibaren bir hafta süreyle devam edecek. BUSKİ, kesintilerin günlük 12 saatlik sürelerle sınırlı olacağını ve Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ile devlet hastanelerinin bu uygulamadan etkilenmeyeceğini bildirdi.

Kurum, baraj doluluk oranlarının yüzde 0,70’e kadar gerilediğini, bu nedenle su tasarrufunun kritik önem taşıdığını vurguladı.

Planlı kesintilerle günlük 100 bin metreküp suyun korunması amaçlanıyor.