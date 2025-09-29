Bursaspor, Isparta 32 maçında sakatlanan profesyonel futbolcu Tayfun Aydoğan’ın ön çapraz bağında yırtık ve tibia kemiğinde kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu. Kulüp yönetimi ameliyat sonrası durumu netleşecek olan futbolcuya 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü, Isparta 32 maçında sakatlanan profesyonel futbolcusu Tayfun Aydoğan’ın sağlık durumu hakkında resmi açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Futbolcumuz Tayfun Aydoğan’ın yapılan muayeneleri ve MRI görüntülemesi sonucunda ön çapraz bağında yırtık ve tibia kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir. Nihai durumu, geçireceği ameliyat sonrası kesinleşecektir” denildi.

Genç oyuncuya 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bursasopr, en kısa zamanda formasına kavuşmasını temenni etti.

Sakatlığın detayları ve iyileşme süreci, ameliyat sonrası yapılacak değerlendirmelerle netleşeceği öğrenildi.