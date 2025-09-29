Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde KAAN savaş uçağı ve yerli motor projelerinin belirlenen takvime uygun ilerlediğini duyurdu. Prof. Dr. Görgün, “Dışa bağımlılığı geride bırakıp kendi kabiliyetlerimize yaslanan bir ekosistem inşa ediyoruz” dedi.ANKARA (İGFA) -Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından Türkiye’nin savunma sanayiindeki kararlı adımlarını vurgulayan bir paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen KAAN (Milli Muharip Uçak) ve yerli motor projelerinin emin adımlarla ilerlediğini belirterek, “Savunma sanayiimizde atılan adımlar kararlılıkla sürüyor. Bugün geldiğimiz noktada, dışa bağımlılığı geride bırakıp kendi kabiliyetlerimize yaslanan bir ekosistem inşa ediyoruz” dedi.

Her yeni başarının mühendislerin azmi ve millet iradesinin yansıması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Görgün, “Türkiye, savunma sanayiinde geleceğini kendi elleriyle inşa etmeye, kendi göbeğini kendi kesmeye devam edecek” dedi. Görgün, savunma sanayi çalışanlarına gönülden teşekkür etti.