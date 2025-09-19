Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Kadir Gökce, görevine resmen başladı. Gökce, İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen karşılama töreninin ardından makamına geçti.BURSA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanması ardından Hatay'dan Bursa'ya atanan İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, düzenlenen karşılama görevi ardından görevine resmen başladı.

Emniyet teşkilatındaki deneyimiyle Bursa’da güvenliğin sağlanması için çalışmalarına başlayan Gökce, törende, emniyet personeli tarafından karşılandı.

KADİR GÖKCE KİMDİR?

1968 yılında Isparta ilinde dünyaya gelmiştir. Ortaöğretimini Isparta ve Ankara ilinde tamamladı.

1988 yılında başlamış olduğu Polis Akademisinden 1992 yılında mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle Konya ilinde göreve başladı. Sırasıyla Muş, Mersin, Ağrı ve Eskişehir illerinde görev aldıktan sonra 2013 yılında EGM İstihbarat Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.

2015 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında 1 yıl süreyle Polis Başmüfettişi olarak görev yaptıktan sonra Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.

Başmüfettişliği görevinin yanı sıra Polis akademisinde PAEM öğrencilerine yönelik öğretim görevlisi olarak hizmet verdi.

Pakistan, Sudan, Suudi Arabistan, Tanzanya, Malta, Çin, Kosova, Rusya ve Gürcistan ülkelerinde Güvenlik ve İstihbarat Alanlarında Eğitim ve İşbirliğinde bulunmak üzere görev aldı.

1 Ağustos.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hatay İl Emniyet Müdürü; 11 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kadir Gökçe evli ve 2 çocuk babasıdır.