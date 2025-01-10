Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım Peyzaj AŞ yatırımıyla kente kazandırdığı Tarım Plast Fabrikası (Damla Sulama Boru Üretim Tesisi), farklı şehirlere de örnek oluyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi heyeti tarafından incelenen tesis, Balıkesir’de hayata geçirilmesi planlanan projeye örnek olacak.BURSA (İGFA) - Bursa’da her alanda çiftçiyi destekleyen projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak kente kazandırdığı, çiftçinin maliyetlerini düşürecek, suyun verimli kullanımını sağlayarak bereketli topraklara hayat katacak Damla Sulama Boru Üretim Tesisi ile çevre şehirlere de örnek oluyor.

Modern tarımın gereksinimlerine uygun yenilikçi çözümler üreten ve çevre dostu üretim anlayışını benimseyen tesis, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini ağırladı. Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar’ın da eşlik ettiği ziyarette Bursa’ya kazandırılan yatırım, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi heyeti tarafından dikkatle incelendi.

Damla Sulama Boru Üretim Tesisi’nin Türkiye’de ses getirdiğini vurgulayan Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, çiftçiye nefes olan yatırımı kendi bölgelerine kazandırmak isteyen her kurumla iş birliğine açık olduklarını belirtti. Kısa sürede çok fazla olumlu geri dönüş aldıklarını söyleyen Akar; “Damla Sulama Boru Üretim Tesisi açıldığı günden beri, bölgemizde ve ülkemizde ses getiren örnek bir tesis konumunda. Açılış yaptığımız günden bugüne kadar çok kısa bir süre geçmesine rağmen çok iyi geri bildirimler alıyoruz. Bugün de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlarımız tesisimizi incelemeye geldi. Benzer bir tesisi Balıkesir'e kazandırmak istediklerinden bahsettiler. Bu konuda kendileri ile işbirliğine hazır olduğumuzu ve Tarım Peyzaj A.Ş. olarak her türlü destekte bulunacağımızı ilettik” ifadelerini kullandı.

Tarımsal kalkınmaya örnek teşkil edecek tesisi yakından inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ise ilgilerinden dolayı Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.