Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında özel bir buluşma düzenlendi. Gemlik, Mudanya, Osmangazi, Nilüfer, Harmancık ve Mustafakemalpaşa belediyelerinin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, gazetecileri ve yerel yöneticileri bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Etkinliğe Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Hikmet Şevik, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altınsoy katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren yaptı. Deviren, konuşmasında gazetecilerin zor şartlar altında çalıştığını vurgulayarak, gazetecilerin bir araya gelmesinin önemine değindi. Yerelde bazı gelişmeleri göremediklerini ancak basın sayesinde ilçelerde neler olup bittiğini öğrenebildiklerini belirtti. Mudanya Belediyesi ile ortak bir organizasyon düzenlediklerini dile getiren Deviren, önümüzdeki yıl 17 belediye başkanıyla daha büyük bir etkinlik gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, kamu kaynaklarının kullanımında basının denetleyici rolüne dikkat çekerek, gazetecilerden en sert eleştirileri beklediğini ifade etti. Deviren, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, basın mensuplarının kalemlerinin güçlü olmasını diledi.

Gazetecilerle belediye başkanlarının bir araya geldiği etkinlikte, basının yerel yönetimlerle ilişkisi, özgür basının önemi ve kamu hizmetlerindeki rolü üzerine değerlendirmeler yapıldı.