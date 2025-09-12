Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi’ni başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını alarak teknoloji yolculuklarına ilk adımı attı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmek amacıyla düzenlediği Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen sertifika töreni ile sona erdi.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü tarafından 2-31 Temmuz ve 21 Temmuz-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilere algoritmik düşünme ve temel kodlama eğitimi, arduino ile temel elektronik ve yazılım eğitimi verildi.

Programa katılan 8-15 yaş arasındaki 62 öğrenci, algoritmik düşünme becerilerini geliştirme, yazılım ve elektronik alanında temel bilgileri öğrenme, aynı zamanda üretkenlik ve problem çözme yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

Sertifika töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, atölye çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederek eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından eğitime katılan çocuklar, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy’un elinden sertifikalarını aldı. Sertifika töreni, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.