Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Doğancı ve Nilüfer Barajları'ndaki su seviyelerinin kritik düzeylere yaklaştığını belirterek, Bursalıları su tasarrufuna davet etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da geçen kış aylarında yeterli yağmur ve kar yağmaması ile iklim değişikliği ile küresel ısınmanın da etkisiyle barajlardaki su seviyelerinin kritik düzeylere yaklaşması dolayısıyla çağrıda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, uyarılarını sosyal medya hesabının yanı sıra SMS yoluyla da yaptı.

"Her geçen gün yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi tehdit eden bu zor koşullara karşı sizlerin desteği çok önemli" diyen Başkan Bozbey, "Bu süreçte, her damlanın değerini bilmek zorundayız. Siz duyarlı hemşehrilerimi, su tasarrufuna özen göstermeye, kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.