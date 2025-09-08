Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tüm ekipleriyle sahada gerekli önlemleri aldı. AKOM’da kent geneli anbean izlenirken, olumsuz durumlara anında müdahale edildi.BURSA (İGFA) - Yeni eğitim öğretim dönemine sorunsuz bir başlangıç yapılması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, özellikle toplu ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğa karşı önlemler aldı.

Raylı sistem hatlarına paralel güzergahlarda ek otobüs seferleri devreye alındı. Toplamda 416 otobüs, 4 bin 905 seferle vatandaşlara hizmet verdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Afet Koordinasyon Merkezi’nde kent genelindeki yoğunluk kameralarla anlık takip edildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı anında harekete geçen ekipler, koordineli şekilde sahada görev aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, yapılan çalışmaları Koordinasyon Merkezi’nde takip etti. Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Halisçelik, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.