Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenecek PSB Anatolia Fuarı, 10 Eylül’de kapılarını dünyaya açıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Sapanca Kırkpınar’da gerçekleştirilecek uluslararası organizasyon öncesi davette bulunan Başkan Yusuf Alemdar, “181 firma, 20 farklı ülkeden alım heyetleri ve 30 bini aşkın ziyaretçiyle dünya Sakarya’da buluşacak. Bu büyük buluşmaya herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Sakarya, Avrupa’nın en büyük açık hava fuarıyla yeniden dünya çapında ekranlara taşınacak.

Bu yıl 8’inci kez düzenlenecek PSB Anatolia Fuarı ile sektörün kalbi bir kez daha Sakarya’da atacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek dev organizasyon peyzajdan süs bitkilerine, bahçe sanatlarından ekipmanlarına kadar sektörün en kapsamlı ve etkili buluşmalarından biri olacak.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA FUARI

Avrupa’nın en büyük açık hava fuarı olma özelliği taşıyan organizasyon, Sakarya’yı yeniden dünya ekranlarına taşıyacak ve bu alandaki zenginliğini gözler önüne serecek.

Başkan Yusuf Alemdar’da 10-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek uluslararası fuarın Sakarya’nın dünyaya açılan bir kapısı olacağına dikkat çekerek sektöre ilgi duyan herkesi Sapanca Kırkpınar’daki fuar alanına davet etti.

“SAKARYA’MIZIN TANITIMINA KATKI SUNACAK”

Başkan Alemdar, “Tüm hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, fuarda Sakarya'mızı tanıyacak. 181 firma burada stantlarını açacak. Binlerce çeşit ürün alıcıyla buluşacak ve sektörde merkez olma yolunda önemli bir adım daha atacağız. 30 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin fuara gelmesini bekliyoruz. 10 Eylül Çarşamba günü açılışını gerçekleştireceğimiz dev fuarımıza sektöre ilgi duyan tüm herkesi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

181 FİRMA, 20 ÜLKE VE BİNLERCE ÜRÜN

Bu yıl 8’inci kez düzenlenecek PSB Anatolia, 181 firmanın katılımıyla sektöre ev sahipliği yapacak. 20 farklı ülkeden alım heyetlerinin de hazır bulunacağı organizasyonda iç ve dış mekân süs bitkilerinden üretim teknolojilerine, bahçe mobilyalarından sulama sistemlerine kadar binlerce ürün tek çatı altında sergilenecek.