Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Altın Ceylan Tesisleri'nin içerisinde bir barda kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada kan aktı. Yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu. Dışarıya taşan kavgada bir şahıs iki bacağından vurularak ağır yaralandı.Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki ünlü bir barda yaşandı.

Kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada silahlar konuştu. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu tartışma dışarıya taştı.

Kavgada Ö.F.Ö. adlı şahıs iki bacağından vurularak ağır yaralandı.

Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı şahsı ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.