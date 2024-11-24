TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmen Günü kutlama programı kapsamında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve 81 ilden gelen öğretmenleri Meclis'te ağırladı.ANKARA (İGFA) - TBMM Meclis Tören Salonu'ndaki programda konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, öğretmenleri milli iradenin merkezi, Türkiye demokrasisinin kalbi olan TBMM’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Öğretmenleri sadece senenin bir günü hatırlamanın ötesinde hem Türkiye'nin milli eğitim sistemi hem de milli eğitim sisteminin ana omurgası olan öğretmenlerin durumunu, onların içinde bulunduğu şartlar ve Türkiye'nin gelecek vizyonuyla ilgili sorumluluklarının her gün, her saat hatırlanması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, hem Türk milli eğitim sisteminin daha ileri seviyelere yükselmesi hem de bu sistemin esas gücü olan öğretmenlerin durumunun iyileştirilmesi için ortaya koyduğu çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye’de 19 milyona yaklaşmış bir öğrenci sayısının bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu sayıya bakıldığında büyük bir “eğitim ordusu”na sahip olunduğunu söyledi.

Kurtulmuş, “Türkiye, eğitim bakımından, eğitimdeki seviye ve yaygınlık bakımından örgün öğretim anlamında yeni bir seviyeye geldi ama yetmez. Daha ileriye gitmemiz ve dünyanın ihtiyacı olan meselelere çözüm üreterek eğitim çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım.” diye konuştu.