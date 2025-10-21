Bursa'da İnegöl Belediyesi, ilçeler arası iş birliğiyle Bursa hayvancılığının gelişmesine ve üreticilerin sorunlarına çözüm bulunmasına katkı sunuyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Başkan Alper Taban’ın öncülüğünde hayata geçirilen “Tarımda İnegöl Modeli” kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik desteklerini sürdürüyor. Yenilikçi, katma değerli ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla çiftçilerin yanında olan İnegöl Belediyesi, sadece İnegöl’e değil, çevre ilçelere de sunduğu desteklerle Bursa tarım ve hayvancılığına katkı sağlamaya devam ediyor.

Son olarak İnegöl Belediyesi envanterinde yer alan Küçükbaş Hayvan Yıkama Havuzu Makinesi, Yenişehir ilçesindeki bir çiftçinin talebi üzerine bölgeye gönderildi. Makine, küçükbaş hayvanlarda sıkça görülen kaşıntı ve deri problemlerinin önlenmesine katkı sağlayarak üreticilere büyük kolaylık sundu.

“İNEGÖL BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kırsal Toprakocak Mahallesi’nde çiftçilik yapan Rıza Yücesan destek sağladıkları için İnegöl Belediyesi’ne ve Başkan Alper Taban’a teşekkür etti. İlçeler arası güç birliğinin çiftçilerin sorunlarına çözüm üreteceğini söyleyen üretici Yücesan, “Dört yüz baş koyunumuz var ve uzun süredir kaşıntı problemi yaşıyorduk. Çeşitli yöntemler denedik ancak çözüm bulamadık. Yılda iki kez kırkım yapmamıza rağmen kaşıntı sorunu çözülmemişti. Veteriner hekimlerimizle istişare edip aşılama ve ilaçlama sonrası yıkama sisteminin çözüm olacağını düşündük. İnegöl Belediyesi’nin Küçükbaş Hayvan Yıkama Havuzu Makinesinin olduğunu öğrenince talepte bulunduk. Sağ olsunlar makineyi teslim ettiler. Şimdiye kadar yıkama yapan üreticilerin memnun kaldığını öğrenince biz de yıkama işlemlerine başladık ve faydalı olacağını umuyoruz. İnegöl Belediyesi’ne ve Başkan Alper Taban’a biz çiftçiler için yaptıkları bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.