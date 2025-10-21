Kocaeli'de İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir zincir marketteki tarihi geçmiş gıda ürünlerini toplayıp imha ederken market hakkında cezai işlem uyguladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşın güvenli alışveriş yapabilmesi adına zincir marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, bir markette tarihi geçmiş ürünlerin raflarda ve soğuk hava dolaplarında yer aldığını tespit etti.

Ekipler, söz konusu ürünlerin derhal kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı. Zabıta ekiplerinin dikkatli ve detaylı incelemesi sonucu belirlenen bu durum karşısında, hem yasal hem de idari süreçler ivedilikle başlatıldı. Market hakkında cezai işlem uygulanırken, mevzuata uygun şekilde ürünlerin imhası da gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Halkımızın sağlığı bizim için en büyük önceliktir. Bu tür denetimler, sadece cezalandırma amacı taşımamakta, aynı zamanda hem esnafımızın hem de vatandaşımızın sağlık güvenliğini adına yapılan bir hizmettir. İzmit’teki tüm işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini bekliyoruz” denildi.

VATANDAŞLAR TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ ZABITAYA BİLDİRSİN

Zabıta Müdürlüğü, ürünlerin son kullanım tarihlerine dikkat edilmesi, raf düzeninin ve hijyen kurallarının titizlikle sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların tarihi geçmiş ürünler gördüklerinde durumu zabıta ekiplerine bildirmeleri gerektiği vurgulandı. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak için denetimlerini sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.