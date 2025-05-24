Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi öncülüğünde halkı sağlıklı yaşam, ilk yardım ve kadın sağlığı gibi konularda bilgilendirmek amacıyla ‘Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik’ etkinliği düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu öncülüğünde Hüdavendigar Kent Parkı’nda ‘Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik’ etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Bursa Kent Konseyi çalışma grupları, Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ve dernekler tarafından kurulan stantlarda vatandaşlar bilgilendirildi. Katılımcıların ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümü yapılırken, evde bakım hizmetleri, emzirme ve ilk yardım, gözlük ergonomi tamiri ve temizliği konularında önemli bilgiler verildi. Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk, Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Uzman Dr. Metin Yurdakoş, Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Dr. Elif Derya Güngören, Bursa Kent Konseyi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın konseriyle başlayan etkinlikte, Orkestra Şube Müdürlüğü Oda Orkestrası’nın verdiği mini konser de beğeniyle takip edildi. Büyükşehir Belediyespor Kız Basketbol Takımı’nın basketbol gösterisi yaptığı programda, katılımcılar Fizyoterapist Sinem Özbaş ve Beden Eğitimi Öğretmeni Nesrin Canpolat eşliğinde nefes egzersizi ve yoga yaptı. Kadın Meclisi interaktif söyleşisinde ise Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Serra Sezer tarafından ‘Kadın sağlığı ve menopoz’ konusunda bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in önderliğinde sosyal belediyecilik felsefesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Bursa Kent Konseyi’nin yaptığı çalışmalarla kente ve insana sahip çıktığını belirten Direkçi, düzenlenen etkinliğin de doğru bilinen yanlışlardan uzak durmamıza yardımcı olacağını ifade etti. Sporu, egzersizi, hobiyi ve sanatı hayatın içerisinde tutmak gerektiğini dile getiren Direkçi, etkinliğin bir farkındalık oluşturacağına inandığını anlattı.

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Uzman Dr. Metin Yurdakoş, sağlık okuryazarlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi. Basit birkaç tedbir ile birçok hastalıktan korunmanın mümkün olduğunu belirten Yurdakoş, rahatsızlık durumunda ne zaman, nereye ve kime müracaat edileceğinin bilinmesiyle hastanelerdeki yoğunluğun da azalabileceğini ifade etti. Çağın en büyük sorunlarından birisinin de stres ve stres kontrolü olduğunu anlatan Yurdakoş, bu konuda da her yerde uygulanabilecek sistemi vatandaşlara öğretmek istediklerini dile getirdi.