AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde yürüttüğü hizmet ve yatırımların, vatandaş odaklı ve yerel ihtiyaçlara duyarlı bir anlayışla sürdürüldüğünü belirterek, bu çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini ifade etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, belediyenin yürüttüğü projelerin hükümet politikalarıyla örtüştüğünü, kamu kaynaklarının verimli kullanıldığını ve hizmetlerin geniş kitlelere ulaştığını vurguladı.

Başkan Uncu yaptığı açıklamada, “Mardin’de yürütülen belediye hizmetlerinin genel yaklaşımını olumlu buluyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, yerel düzeyde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışan bir irade ortaya koyuyor. Bu süreci dikkatle izliyor, halkımıza katkı sağlayan her çalışmayı takdir ediyoruz” dedi.

“Şeffaf, Disiplinli ve Vatandaş Merkezli Bir Yönetim”

Başkan Uncu, Büyükşehir Belediyesi’nin mali disiplini esas alan ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hizmet üretmesinin önemine dikkat çekti.

“Belediyemizin, kamu kaynaklarını etkin kullanma noktasındaki gayretini önemsiyoruz. Hizmetlerin ulaşılabilir olması ve bu süreçte vatandaş memnuniyetinin yüksek tutulması bizim için kıymetlidir. Yapıcı geri bildirimler de bu sürecin bir parçasıdır. Gittiğimiz her yerde bu yaklaşımın vatandaşlarımızda karşılık bulduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yapılan Yatırımlar Mardin’in Dönüşümüne Katkı Sunuyor”

Mardin genelinde sürdürülen altyapı, ulaşım, sosyal hizmet ve kırsal kalkınma projelerine de değinen Uncu, bu hizmetlerin şehrin gelişimine somut katkılar sunduğunu belirtti.

“Mardin’in dört bir yanında süren projeler, hem bugünü hem geleceği düşünülerek planlanmış. Özellikle kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar, yerel kalkınma açısından değerlidir. AK Parti olarak bu tür hizmetlerin çoğalmasını arzu ediyoruz. İlimize fayda sağlayan her çalışmanın takipçisi ve destekçisiyiz” diye konuştu.

“Mardin Belediyecilikte Güçlü Bir Yönetişim Modeli Oluşturuyor”

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Büyükşehir Belediyesi’nin katılımcı ve hesap verebilir yönetim tarzıyla dikkat çektiğini ifade ederek, bu yaklaşımın Türkiye genelinde örnek alınabilecek bir model sunduğunu belirtti.

“Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Akkoyun’un liderliğinde oluşan bu belediyecilik anlayışı, hizmet odaklılığı ve sorumluluk bilincini önceleyen bir çizgi izliyor. Bizler de bu çizginin devam etmesini temenni ediyor, emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.