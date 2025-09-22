Gemlik Körfezi’nde faaliyet gösteren Marmara Kimya Sanayi’nin (MKS), Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci işletilmeksizin planladığı yaklaşık yüzde 350 oranındaki kapasite artışı projesine mahkeme “dur” dedi.BURSA (İGFA) - Kamuoyunun yakından takip ettiği süreç, Gemlik Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu.

Toplantıya davanın tarafları olan Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Barosu Çevre Meclisi’nden Av. İsmail İşel, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Tekin Mutlu ve DOĞADER Başkanı Murat Demir katıldı.

"KÖRFEZİME DOKUNMA" KARARLILIĞI

Açılış konuşmasını yapan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli basın mensupları; Gemlik halkının iradesini ortaya koyarak Gemlik Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Bursa Barosu ve Kimya Mühendisleri Odası ile birlikte açtığımız davada önemli bir kazanım elde ettik. ‘Körfezime Dokunma’ diyerek, halkımızı bilgilendirme toplantıları, imza kampanyaları ve basın açıklamalarıyla süreci hiç gündemden düşürmedik. Sonuçta, Gemlik Körfezi’ne telafisi mümkün olmayan zararlar verecek olan bu kapasite artışına karşı açtığımız davayı kazanmış bulunuyoruz.”

Bursa Barosu Çevre Meclisi’nden Avukat İsmail İşel ise konuşmasında şunları söyledi: “MKS firmasının başvurusuna, Bursa Valiliği ‘ÇED raporuna gerek yoktur’ demişti. Bunun üzerine paydaşlarımızla birlikte yaklaşık bir yıl önce davayı açtık. Mahkemeden talep ettiğimiz 7 kişilik bilirkişi heyeti, hazırlanan ÇED dosyasının özensiz ve yetersiz olduğunu tespit etti ve kapasite artışına olumsuz görüş verdi. Buradan MKS firmasına bir kez daha çağrı yapıyorum: Gelin, Gemlik halkının lehine bu işten vazgeçin.”

GEMLİK KÖRFEZİ SAHİPSİZ DEĞİL

Son olarak yeniden söz alan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, “Yüksek teknolojik ve stratejik hiçbir ürün üretmeyen, yalnızca doğamızı, körfezimizi ve zeytinimizi talan etmeye çalışanlara karşı Gemlik halkı dimdik ayaktadır. Gemlik halkının iradesi vardır, körfezimiz sahipsiz değildir. Kent Konseyi olarak bundan sonra da aynı kararlılıkla doğamıza, zeytinimize, denizimize ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.