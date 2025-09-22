Bursa'da Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesi kapsamında Ürünlü Mahallesi’nde biri fabrika, diğeri depo olarak kullanılan toplam bin 750 metrekarelik iki kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini taviz vermeden sürdüren Nilüfer Belediyesi, bu kapsamdaki denetim ve uygulamalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, son olarak Ürünlü Mahallesi’nde tespit edilen kaçak bir fabrika ve bir depoyu yıktı.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Ürünlü Mahallesi’nde yürüttükleri saha çalışmaları sırasında kaçak olduğu belirlenen iki yapı için harekete geçti. Ekipler ilk olarak iş yeri olarak kullanıldığı anlaşılan bin 500 metrekarelik kaçak fabrikayı yıktı. Gerekli yasal sürecin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen yıkımla devasa yapı yerle bir edildi.

Ekipler, daha sonra yine aynı mahallede bulunan 250 metrekarelik bir alana inşa edilmiş kaçak deponun yıkımını gerçekleştirdi.

Güvenlik önlemleri altında yapılan yıkım çalışmaları, polis ve zabıta ekiplerinin denetiminde sorunsuz bir şekilde tamamlandı.