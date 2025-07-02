Emine Erdoğan’ın himayesindeki Gönül Elçileri Projesi kapsamında Bursa’da düzenlenen Koruyucu Aile Şenliği’nde, Vali Erol Ayyıldız’ın eşi Dr. Dilek Didem Ayyıldız, koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) -Bursa Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Emine Erdoğan’ın 2012’den beri himaye ettiği Gönül Elçileri Projesi kapsamında “Koruyucu Aile Şenliği” düzenlendi.

Vali Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız’ın himayesindeki etkinlikte, koruyucu aileler ve devlet koruması altındaki çocuklar bir araya geldi.

Mudanya'nın Altıntaş Mahallesi'ndeki Kızılay Gençlik ve Sağlık Kampı'na düzenlenen şenlikte çocuklar; çuval yarışı, halat çekme, sandalye kapmaca gibi geleneksel oyunlar, sihirbaz gösterisi, şişme oyun alanları ve yüz boyama etkinlikleriyle keyifli anlar yaşadı.

Pamuk şeker, patlamış mısır, dondurma ve limonata ikramlarıyla renklenen etkinlik, neşe dolu anlara sahne oldu.

“BİZ BİRLİKTE BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, şenlikte yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Koruyucu Aile Sistemi’nin sevgi, merhamet ve aidiyetle çocuklara yuva sunduğunu vurgulayan Ayyıldız, “Bu sistem, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için çok önemli. Biz birlikte büyük bir aileyiz” diyerek toplumsal dayanışmanın gücüne dikkat çekti. Koruyucu ailelere teşekkür eden Ayyıldız, sistemin toplum sağlığına katkısını vurguladı.

Bursa Valiliği, şenlik vesilesiyle koruyucu ailelik sistemine katılım çağrısı yaptı.

0-18 yaş aralığındaki devlet koruması altındaki çocukların aile sıcaklığıyla büyümesi için gönüllülük esaslı bu hizmete vurgu yapılarak, “Kimi çocuklar ailesinden ayrı düşer. Koruyucu ailelik, onlara güvenli bir kucak sunmanın adıdır. Haydi Bursa, bir çocuğa yuva olalım, geleceği birlikte inşa edelim” denildi.

Koruyucu aile olmak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ndeki Koruyucu Aile Birimi’ne başvurmaya davet edildi.