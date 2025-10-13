Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin kadınların üretim gücünü desteklemek ve girişimcilik ruhunu teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Kadın Girişimciler Sokağı’, Kavaklı Mahallesi Seyir Terası’nda bir kez daha hayat buldu. Birbirinden özel el emeği ürünler ile yöresel lezzetlerin sergilendiği etkinlik, ziyaretçilere unutulmaz bir atmosfer sundu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, kadınların üretim hayatında daha aktif rol almasını sağlamak, el emeğini ekonomiye kazandırmak ve girişimcilik kültürünü güçlendirmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu anlayışla hayata geçirilen Kadın Girişimciler Sokağı, kadınların emeklerini sergileyebildiği, üretim heyecanını paylaşabildiği ve dayanışma ruhunu yaşattığı özel bir platform olarak bir kez daha ziyaretçilerini ağırladı.

Etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir’in yanı sıra Kadın Girişimci Koordinatörü Müjgan Güden, Kavaklı Mahalle Muhtarı Serap Özbay, kadın kooperatifleri, dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadın girişimciliğini destekleyen projelere ilişkin konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, “Osmangazi Belediyesi olarak en önemli hedeflerimizden biri güçlü bir kadın kooperatifi kurmak. Bu kooperatifin temel amacı ise kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak. 30 kadın girişimci derneğiyle çıktığımız bu yolda bugün dernek sayımızın 70’e çıktığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte çok daha fazla kadın girişimcinin aramıza katılacağına inanıyoruz. Bu kapsamda hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. 24 Ekim’de Hanlar Bölgesi’nde, Ulucami civarında olacağız. Bu etkinliğe ‘Cumhuriyet Kadınları Festivali’ adını verdik. Tüm kadın derneklerinin katılımıyla büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Kış aylarının gelmesiyle etkinliğimizi kapalı pazar alanlarına taşıyacağız. Böylece bütün Osmangazili kadınlar, kendi ürettiklerini vatandaşlarla buluşturabilecek” dedi.

Etkinliğin önemine dikkat çeken Kavaklı Mahalle Muhtarı Serap Özbay da, “Osmangazi Belediyemiz tarafından mahallemize kazandırılan Seyir Terası, çok güzel bir görünüme kavuştu. Bu alanı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Kadınlarımız el emeğiyle ürettikleri ürünleri burada satarak aile bütçelerine destek oluyorlar. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gün boyunca renkli görüntülere sahne olan etkinlik, semazen gösterisiyle son buldu. Katılımcılar, hem kadın emeğinin değerini yansıtan bu anlamlı buluşmadan hem de manevi atmosferiyle ruhlara dokunan gösteriden büyük memnuniyet duydu.