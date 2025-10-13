İstanbul'da Maltepe Belediyesi’ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi’nde yeni eğitim- öğretim dönemi başladı.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi’ne bağlı Feyzullah Mahallesi Ayerdem Sokak’ta bulunan Üreten Engelliler Merkezi’nde tadilat ve yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2025-2026 eğitim- öğretimleri başladı.

Özel gereksinimli bireylere hizmet verilen merkezde engelsiz bir yaşamı mümkün kılmak için çalışmalar yapılıyor.

Özel gereksinimli bireylerin üretime, öğrenmeye ve gelişmesine destek veren merkezle ilgili bilgi veren yetkililer “Burada el sanatları kurslarıyla üretim yapılıyor. Bireyler eserlerini satarak kendi gelirlerini elde ediyorlar. Müzik, dans, spor gibi etkinliklerle bireyler hem sosyalleşiyor hem de hayatın içinde daha güçlü şekilde yer alıyorlar” şeklinde konuştular.

Merkezin sadece bireyler için değil aileleri için de bir dayanışma noktası olduğuna dikkat çeken yetkililer “Özellikle annelerimiz burada hem destek buluyor hem de ev ekonomisine katkı sağlama olanağı elde ediyor. Bizim için en önemli şey engelleri birlikte aşarak üretmek, paylaşmak ve hayata umutla bakmak. Engelleri birlikte aşıyor birlikte üretiyoruz” dedi.