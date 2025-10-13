Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında, yeni sezonun ilk tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında yeni sezonun ilk tiyatro oyununda tiyatro perdesi “Bu Da Geçer Ya Hu” komedisiyle açıldı ve usta isimler izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Yıl boyunca yüzlerce tiyatro oyununu Sakaryalı izleyicilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Ekim ayı kültür sanat takvimi çerçevesinde sezonun açılışını "Bu Da Geçer Ya Hu" adlı tiyatro oyunuyla yaptı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Salonu dolduran izleyiciler, uzun zamandır bekledikleri sezonun ilk tiyatrosunu alkışlarla karşıladı.

Programın ardından izleyiciler oyundan büyük keyif aldıklarını ifade ederek, bu tarz etkinliklerin devamını beklediklerini dile getirdi.

Yazarlığını Uğur Saatçi’nin, yönetmenliğini ise Caner Karadağ’ın üstlendiği ve Perde Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, 1922 yılında İngiliz işgali altındaki İstanbul’da geçiyor.

İngiliz amiraline zorunlu olarak hizmet eden Yüzbaşı Süha ile kardeşi ve onun arkadaşlarından oluşan bir grup gönüllünün, Anadolu’daki Millî Mücadele’ye yardım etme çabaları ve bu süreçte yaşadıkları komik olayların anlatıldığı eser; müzikli, danslı ve geleneksel Türk tiyatrosu formatında sahnelenen bir komedi olarak izleyiciden tam not aldı.