Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 5 ilçede gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'unu tutuklanan operasyonlarda skunk, kokain, esrar gibi uyuşturucular ve yasadışı silahlar ele geçirildi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi, İnegöl ve Mudanya ilçelerinde gerçekleştirilen analiz ve saha çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu tacirlerine yönelik büyük bir başarı elde edildi.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 24 kilogram kubar skunk maddesi, 330 gram kokain, 199 kök skunk/kenevir bitkisi, 608 gram kubar esrar, 220 gram metamfetamin, 173 gram bonzai, 192 gram selvia uyuşturucu maddesi, 30 adet ecstasy uyuşturucu hap, 104 gram kenevir/skunk tohumu, 9 adet sentetik ecza malzemesi, 11 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 72 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para yer aldı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE DEVAM ????????Bursa İl Jandarma Komutanlığınca, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen analiz ve saha çalışmaları sonucu Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi, İnegöl ve Mudanya ilçelerinde icra edilen operasyonlarda;✓ (24) Kilogram Kubar Skunk… pic.twitter.com/eYqUrSCXO9— Bursa İl Jandarma Komutanlığı (@bursailjandarma) April 8, 2025

Operasyonlar kapsamında yakalanan 24 şüpheliden 19’u, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını vurgulayan Bursa İl Jandarma Komutanlığı, “Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı operasyonel faaliyetlerimiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir” açıklamasında bulundu.