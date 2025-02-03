Bursa’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem açılış programı, yeni binasında eğitime başlayan Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Açılış törenine Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DR. AHMET ALİREİSOĞLU: "NİTELİKLİ İNSANLAR YETİŞTİRECEKSİNİZ"

Açılışta konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, okulun öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler devletimizin nitelikli bir işin erbabı olmanız için yatırım yaptığı bu okulda, daha önce burada yetişen ve mezun olan büyüklerinizin izinden giderek, yarın bu topraklarda iyi olanı çoğaltmak, güçlü olanı daha güçlü yapmak için, insanlarınızın derdine, problemlerine çözüm üretmek için, iş gücünü arttırmak ve sanayide daha fazla üretim yapmak için çalışacak olan nitelikli bireyler olacaksınız. Bu düşünceyle sizleri selamlıyor ve başarılar diliyorum. Güçlü olun, başarılı olun; çünkü bu toplumun başarılı, güçlü ve iyi insanlara çok ihtiyacı var" dedi.

MİLLETVEKİLİ REFİK ÖZEN: "BURSA İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM"

Bursa Milletvekili Refik Özen de konuşmasında, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Bursa için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, okulun başarılı öğrenciler yetiştireceğine olan inancını dile getirdi. Yenilenen modern yapısı ve güçlü eğitim kadrosuyla bu eğitim kurumunun şehre önemli katkılar sağlayacağını ve öğrencilerin alanlarında öncü bireyler olarak yetişeceğini belirtti. Özen, okulun sadece Bursa için değil, tüm ülke için de nitelikli iş gücü yetiştirecek bir değer olduğunu ifade etti.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE BAŞARILAR DİLEDİ

Açılışın ardından İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, okulun atölyelerini ziyaret ettiler. Öğrencilerle sohbet eden ve yeni eğitim döneminde başarılar dileyen Alireisoğlu, öğretmenlere ve öğrencilere motivasyon konuşması yaptı.