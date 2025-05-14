Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi iş birliğiyle düzenlenen “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Bursa Bölge Paneli”, edebiyatseverleri üç gün boyunca bir araya getirdi. Beş farklı ilden gelen öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik; paneller, söyleşiler ve kültürel faaliyetlerle dolu dolu geçti.BURSA (İGFA) - Anadolu Mektebi Yazar Okumaları çerçevesinde düzenlenen bu üç günlük program, gençlerin edebiyata olan ilgisini artırırken, kültürel birikimlerine de önemli katkılar sağladı.

11-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşen programın ilki Bursa Erkek Lisesinde yazar ve düşünür Metin Önal Mengüşoğlu’nun katıldığı söyleşiyle başladı.

Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu’nun da hazır bulunduğu bu açılış etkinliği, edebiyat dolu bir atmosferde gerçekleşti.

Bursa Erkek Lisesinde düzenlenen “Mustafa Kutlu Paneli” ile programın resmi açılışında konuşan konuşan Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Anadolu Mektebi, vatanı toprak kazanarak değil, insan kazanarak inşa eder. Her okunan yazar, bir okul daha kazandırır. Mustafa Kutlu bir okul, Sabahattin Ali bir okul, Cengiz Aytmatov bir başka okul olur. Bu mektep, çocuğa kendisini hediye eden bir mekteptir. Mustafa Kutlu’yu okuyan bir genç, bu toprakların yılmaz bekçisi olur. Bu çalışmanın parçası olmaktan mutluyuz.” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Aynı gün eş zamanlı olarak farklı okullarda üç panel daha düzenlendi. BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesinde “Dede Korkut Paneli”, Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesinde ise “Mehmet Akif İnan Paneli” gerçekleştirildi.

Bu panellerin değerlendirme konuşmalarını sırasıyla Prof. Dr. Hülya Taş ve Prof. Dr. Bilal Kemikli yaptı. Günün sonunda ise Bursa Devlet Tiyatrosunda sahnelenen “Şair, Şiir, Şuur: Mehmet Akif Ersoy” adlı oyun, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Program Bursa Kız Lisesi'nde düzenlenen “Sabahattin Ali Paneli” ile sona erdi.

Kapanış konuşmasını yazar Mustafa Başpınar’ın yaptığı panel, üç gün süren edebiyat şöleninin finalini oluşturdu. Panelde ayrıca Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da hazır bulundu.