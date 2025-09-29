Kuraklık krizine dikkati çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın su kaynaklarındaki alarm durumunu ve küresel iklim krizinin kent üzerindeki etkilerini çarpıcı verilerle gözler önüne serdi. Doğancı Barajı’nda doluluk yüzde 6,81, Nilüfer Barajı’nda sıfır olduğunu belirten Bozbey, suyun yüzde 35’inin 250 metre derinlikteki yeraltı kuyularından temin edildiğini söyledi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eylül ayı basın toplantısında 'gençlik odaklı vizyon' açıklamalarının yanı sıra kentin su kaynaklarındaki kritik durumu ve kuraklık tehdidiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Doğancı Barajı’nda doluluk oranının yüzde 6,81, Nilüfer Barajı’nda ise sıfır olduğunu açıklayan Başkan Bozbey, “Suyun yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i Uludağ kaynaklarından, yüzde 35’i ise 155 yeraltı kuyusundan sağlanıyor. Kuyular çöküyor, 250 metre derinlikte su arıyoruz. Bu, Bursa Ovası’nın kuraklık gerçeğini gösteriyor” dedi.

KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME UYARISI

Çınarcık Barajı’nda 75 milyon metreküp suyla yüzde 50 doluluk olduğunu, ancak Bursa’nın günlük 525 bin metreküp su tükettiğini belirten Başkan Bozbey, enerji maliyetleriyle suyun maliyetinin 80-85 TL’ye yükseldiğini, ancak Bursa’nın 30 büyükşehir arasında su fiyatlarında 23-24’üncü sırada olduğunu söyledi.

2010 yılında Amerikalı bir bilim insanının Türkiye’nin 2040’lardan itibaren çölleşme riskiyle karşı karşıya kalacağını uyardığını anımsatan Bozbey, “15 yıldır etkili önlem alınmadı. Dünya Meteoroloji Örgütü, 2050’de beklenen sıcaklık artışının 2020 yılında gerçekleştiğini söylüyor. Buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor. Marmara’da 1,6 milyon insanı etkileyecek bir felaket riski var” diye uyardı.

ÇEŞME SUYU GÜVENLİ

Bu arada Büyükşehri Meclisi'nde bir meclis üyesinin by-pass hattındaki suyun arsenikli olduğu iddiasını da yalanlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bu doğru değil. Çeşme suyumuz, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygun. Bakanlık kriterlerinin ötesinde, birçok elementi inceleyerek Bursalılara güvenli su sağlıyoruz. Biz su çeşmeden içilir dedik” diy konuştu. BUSKİ’nin su kalitesini sıkı denetimlerle koruduğunun altını çizen Başkan Bozbey, vatandaşları resmi açıklamalara güvenmeye davet etti.