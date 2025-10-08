Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çevre kirliliğine neden olan, şehir içi kanallarında kapsamlı temizlik başladı.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, ilçeyi çevreleyen şehir içi kanallarda temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ercan Özel, vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için temizlik faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, haşere oluşumunu engellemek ve hemşehrilerin daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Özel, Devlet Su İşleri Müdürlüğümüz ile birlikte ilçe genelinde kanal ıslah ve temizlik faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

“Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hareket ederek, yaşam kalitesini artıracak projeler üretmeye devam edeceğiz” diyen Başkan Özel, çalışmalara katkı sağlayan DSİ Genel Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür etti.