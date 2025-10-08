Sakarya Büyükşehir Belediyesi yol yapım, yenileme ve yeni güzergahların inşası konusunda 16 ilçenin tamamında yoğun bir mesai harcıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü asfalt mesaisi kapsamında Akyazı’nın iki önemli güzergahı olan Yuvalak ve Düzyazı’da 6 bin 100 metre uzunluğundaki grup yolu ve diğer hatlar 3 bin ton asfaltla yepyeni bir yüze kavuştu.

Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir yolculuk imkânı bulması ve ulaşım alt yapısının güç kazanması için yürütülen asfalt mesaisi Akyazı Yuvalak ve Düzyazı’da devam etti.

6 KİLOMETRELİK HAT SİL BAŞTAN

İlçe merkezi ve şehir merkezine ulaşım için önemli olan Akyazı’nın kırsalındaki 6 bin 100 metrelik iki farklı güzergâh 3 bin 100 ton asfaltla yepyeni bir yüze kavuştu.

Bu adımla birlikte bölgedeki ulaşım güvenli, konforlu hale geldi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri her bir noktayı tablo gibi işledi.