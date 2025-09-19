19 Eylül Gaziler Günü, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anlamlı bir şekilde kutlandı.BURSA (İGFA) - 1Heykel Meydanı’nda başlayan resmi program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle devam etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Sinanpaşa Külliyesi’ne kadar yürüyen gaziler, burada Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Başkan Özel, yaptığı konuşmada Gaziler Günü’nün önemine dikkat çekerek, “Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazi’lik unvanının verildiği gün. Bu topraklarda özgürce yaşayabilelim diye canını ortaya koyan kahramanlarımızın Gaziler Günü kutlu olsun” dedi.

“HER KOŞULDA YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gazilerin milletin yaşayan kahramanları olduğunun altını çizen Başkan Özel, “Sizlerin hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olmak yalnızca devletimizin, yalnızca yerel yönetimlerin değil, hepimizin görevidir. Yenişehir Belediyesi olarak, her zaman, her koşulda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Ercan Özel konuşmasını, “Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aramızda bulunan kıymetli gazilerimize ise sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum” sözleriyle tamamladı.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHUYLA

Program kapsamında ilçe protokolü ve gaziler, Çanakkale Kahramanı ve Gazisi Müstecip Onbaşı’nın Orhaniye Mahallesi’ndeki kabrini ziyaret ederek dualarla andı. Ardından Orhaniye İlkokulu’nda düzenlenen Gaziler Günü programına katılım sağlandı. Yenişehir’de Gaziler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen tüm etkinlikler, milli şuurun yanı sıra birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde yansıtarak tamamlandı.