Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),son 65 yılın en kurak yazını yaşayan ve yüzlerce metre çekilen Sapanca Gölü’nde denetimlerini sıklaştırdı.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Sapanca Gölü’nde izinsiz sulama ve kaçak su kullanımına karşı kapsamlı bir denetim başlattı. Gölden hat çeken ve motorlar yardımıyla tarla sulayan, konutuna su temin eden ve işletmelere su sağlayan kaçak kullanımlar tek tek tespit edildi.

Göl havzasında yürütülen çalışmalarda tarım arazisi ve bahçe sulamaları ile göl kıyısındaki yapılara su sağlamak için kullanılan kaçak hatlar tespit edildi. Şimdiye kadar 28 izinsiz hattın belirlendiği denetimlerde, göl boyunca tarama ve kayıt süreci sürüyor.

KAÇAK SULAMALARA MÜDAHALE EDİLECEK

Ekipler, göl içerisinde izinsiz sulama amacıyla kullanılan dalgıç pompaları tespit etti. Yapılan detaylı incelemeler ile tespit edilen kaçak kullanımlar, yasal işlem başlatılması için ilgili kurumlara bildirildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya’nın ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nün korunması önceliğimizdir. Göl kıyısında kaçak su kullanan kişilere işlem yapma yetkisi olan paydaşlarımızla, görüntüleri ve tespit ettiğimiz adresleri paylaşıyoruz. Etaplar halinde yürüttüğümüz tespitlerin bir kısmını tamamladık. Havza boyunca devam edecek kaçak kullanımı engelleme çalışmalarımız kapsamında, Sapanca Gölü’nü kimsenin kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmasına geçit vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.