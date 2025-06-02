Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü judocuları, Slovakya’nın Michalovce şehrinde düzenlenen 53’üncü Uluslararası Michalovce Grand Prix’inde 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. BURSA(İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü judocuları, 31 Mayıs 1 Haziran 2025 tarihleri arasında Slovakya’nın Michalovce şehrinde düzenlenen 53’üncü Uluslararası Michalovce Grand Prix’ine katıldı.

Türkiye, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan’ın yanı sıra toplam 19 ülkeden 700’ün üzerinde sporcu, turnuvada tatamiye çıktı. Kızlar ve erkeklerde yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcuları, 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Turnuvada toplam 19 madalya kazanan Osmangazi Belediye Spor Kulübü Judo Takımı, genel klasmanda da takım halinde şampiyon olarak tarih yazdı.

Osmangazili sporcular, düzenlenen ödül töreninde Türk Bayrağı’nı açarak, hem ülkemizi hem de Osmangazi’yi gururlandırdı.